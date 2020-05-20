أصيب بكسر في الأنف.. أهالي مريض يعتدون على طبيب بـ"طنطا الجامعي"

قال الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه ضمن مسلسل الاعتداءات المتكررة على الأطباء فى المستشفيات، وقع منذ قليل اعتداء جديد على طبيب بقسم الطوارئ الجامعي.

وأكد عميد طب طنطا، أن تلك الواقعة ليست الأولى التي يتم فيها الاعتداء من قبل أهالي المرضي على الأطباء، وناشد الجميع بدعم الأطباء والوقوف بجوارهم وحمايتهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في مواجهة أزمة كورونا، خاصة أن الأطقم الطبية وهيئة التمريض والفنيين على قلب رجل واحد لخدمة المرضى يضحون بالغالي والنفيس من أجل سلامتهم.

وأوضح الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعية، أنه الاعتداء على الطبيب كان أثناء عمله، وتحديدا ساعة الإفطار خلال مروره على الحالات بالقسم، ففوجئ بالسب من قبل أهالي إحدى المرضى المحتجزين والتعدي عليه.

وبالكشف على الطبيب، وجد أنه أُصيب بكسر في الأنف وقطع بالجفن تحت الملتحمة ونزيف بالأنف، مشيرا إلى أنه تم القبض على المعتدي وتحرير محضر رسمي بالاعتداء بنقطة الشرطة التابعة للمستشفيات الجامعية.

وتمسك الطبيب المعتدى عليه بحقه القانوني ضد المعتدي، وحظي في ذلك بمساندة عميد طب طنطا والمدير التنفيذي للمستشفيات ومدير الطوارئ.