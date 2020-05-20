محافظ الدقهلية: إصابتي بكورونا لم تمنعني من ممارسة عملي بكل جدية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن إصابته بفيروس كورونا لم تمنعه من ممارسة مهام عمله بكل جدية من مقر إقامته باستراحة المنصورة، وأن يطمئن جموع أهالي الدقهلية أنه بخير وفي صحة جيدة.

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، إن كافة الإجراءات والقرارات التي يتخذها تأتي من منطلق الحرص على الصالح العام للمواطنين وبما يحقق الأهداف العامة للدولة في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأكد أنه والجهاز التنفيذي لا يدخرون جهدا في مختلف الظروف عن تلبية احتياجات أبناء الدقهلية الكرام الذين يستحقون منا جميعا بذل كافة الجهود لتحقيق مطالبهم وتلبية احتياجاتهم.

وطلب من كافة أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة تكثيف التعاون والتنسيق لتنفيذ كافة المشروعات واتخاذ جميع الإجراءات التي توفر مختلف الخدمات لمواطني الدقهلية.

وكلف المحافظ، منال الغندور القائم بأعمال السكرتير العام بقيادة حملة تطهير ونظافة واسعة بمدينة المنصورة اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير وتحسين البيئة العامة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا.