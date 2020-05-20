مستمر في العمل رغم كورونا.. محافظ الدقهلية يعلن 6 إزالات في "أجا"

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، عن إزاله 6حالات تعد على الأرض الزراعية بنطاق مركز ومدينة أجا بمساحة بلغت 10 قراريط، و16 سهما، مؤكدا على أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها في إزالة التعديات على أراضى الدولة سواء كانت زراعية أو أملاك دولة أو تعديات بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.

وأكد المحافظ، في تصريح صحفي، أن إصابته بفيروس كورونا لم تمنعه من مباشرة مهام عمله من مقر إقامته بالاستراحة في مدينة المنصورة، مشيرا إلى أنه يطمئن شعب الدقهلية بأنه بخير وفي صحة جيدة.

وقال "مختار"، إن أجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وكافة مراكز وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، تعمل فى إزالة التعديات التى وقعت، خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وشدد المحافظ في بيانه، أنه لا تهاون مطلقا ولا تفريطا ولو في شبر واحد من أراضي الدولة، مشيرا إلى استمرار المتابعة من جانبه شخصيا لملف الإزلات للتعديات باعتبارها قضية قومية.

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضي وحتى اليوم، قد ارتفع ليصل إلى 405 حالة، وتم استعادة ما يزيد على 14 فدان أرض زراعية، وما يقرب من 15 ألف متر مربع أرض أملاك دولة أو أرض تم إزالة تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى.

وأشار إلى أن تواصل جهود إزالة التعديات تأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء، من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون.