الأوقاف تعتذر للإعلاميين: لن نستقبل أحد بمسجد السيدة نفيسة في العيد

أعلنت وزارة الأوقاف، نقل شعائر صلاة عيد الفطر من مسجد السيدة نفيسة، عبر الإذاعة والتلفزيون، وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

صرح الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه سيتم نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد (السيدة نفيسة) عبر الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري، بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأضاف "حسن"، نعتذر للإعلاميين، عن عدم تمكننا من استقبال أحد غير فريق عمل البث المرسل من الهيئة الوطنية للإعلام فقط لا غير، حفاظًا على سلامة الجميع.