مآذن الجوامع في إزمير تشغل أغنية Çav Bella لسبب غير معلوم

مآذن الجوامع في مدينة إزمير
في واقعة هي الأولى من نوعها، شغلت مآذن الجوامع في مدينة إزمير أغنية Çav Bella لسبب غير معلوم حتى الآن، وجارٍ التحقيق في الواقعة.
İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çaldıSosyal medyada paylaşılan videolarda İzmir'in bazı semtlerindeki cami hoparlörlerinden bilinmeyen bir sebeple 'Çav Bella' şarkısı çalındığı belirtildi. pic.twitter.com/SCfq15XOIa— Yol TV (@YolTV) May 20, 2020
İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çaldıSosyal medyada paylaşılan videolarda İzmir'in bazı semtlerindeki cami hoparlörlerinden bilinmeyen bir sebeple 'Çav Bella' şarkısı çalındığı belirtildi. pic.twitter.com/SCfq15XOIa