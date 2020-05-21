رئيس التحرير

محمود مسلم

مآذن الجوامع في إزمير تشغل أغنية Çav Bella لسبب غير معلوم

كتب:

الوطن
12:30 ص | الخميس 21 مايو 2020
مآذن الجوامع في مدينة إزمير

مآذن الجوامع في مدينة إزمير

في واقعة هي الأولى من نوعها، شغلت مآذن الجوامع في مدينة إزمير أغنية Çav Bella لسبب غير معلوم حتى الآن، وجارٍ التحقيق في الواقعة.