مفتي الجمهورية: رسول الله بعث رحمة لجميع الكائنات

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، كان أكرم من مشى على الأرض، وأجود من الريح المرسلة في شهر رمضان بشكل أكبر مما هو في باقي الشهور: "هو النموذج الأمثل للعبادة في شهر رمضان".

وأضاف "علام"، خلال استضافته ببرنامج "نور النبي"، والذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، على فضائية "صدى البلد"، أن سيدنا محمد أرسل رحمة للعالمين بما لكلمة العالمين من العموم والشمول، أي كل المخلوقات والكائنات والنباتات والحيوانات.

وأكد أن الرسول كان دائما ما يبحث عن المحتاجين الذين لديهم حاجة في ظلمات الليل، ويجعل خطواته طريقا ووسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكان دائم التعبد لله ولديه نيه خالصة لذلك.