آمنة نصير: علاقة النبي بـ"حفيديه" الحسن والحسين لا تجد مثلها بين البشر

تحدثت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية، عن علاقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحفيديه، مشيرة إلى أن النبي، كان حنونًا كجد على أحفاده، وأن علاقته بالحسن والحسين، لا نجدها بين البشر.

وأضافت آمنة نصير، خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "علاقة الرسول بأحفاده الحسن والحسين، لا تجدها بين البشر كان يحبهم كثيرًا، وهو يصلي كان الإثنين يلعبان على كتفيه".

وتابعت: "عندما كان واقفًا النبي على المنبر، ورأى الحسن يرتدي رداء جديد طويل عليه، يعرقله في خطواته، نزل النبي من منبره، وأوقف الخطبة وحمله خشية من أن يوقع الجلباب به على الأرض".

واختتمت آمنة نصير: "كم كان النبي حنونًا كجد على أحفاده، وأتمنى أن نجد عند كل جد في بيوتنا ما كان يفعله الرسول مع الحسن والحسين، وهو يرتحلهما على كتفيه كالجمل ويسير بهما".