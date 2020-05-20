توقعات أمريكية بهجمة جديدة لـ"كورونا" وتأخر اللقاح لصيف 2021

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ5 ملايين حالة حول العالم، فى حين تسبب الوباء بوفاة أكثر من 320 ألفاً، وقال المركز الأمريكى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى مليون و504830، بزيادة 24481 حالة عن العدد السابق، مضيفاً أن عدد الوفيات ارتفع 933 ووصل إلى 90340. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الدفاع «البنتاجون» تتوقع أن تكون هناك موجة جديدة من كورونا خلال العام القادم، ولن يظهر لقاح فعال ضده حتى صيف 2021.

وفى ألمانيا، سجلت البلاد أكثر من 175600 إصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 500 حالة خلال 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية، استناداً إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية، وأعلنت إيطاليا تسجيل 813 إصابة جديدة بسبب الفيروس، وذلك عقب تحذير وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى من تبنى اتفاقات ثنائية لفتح الحدود.

وفى هولندا، أعلن عن تسجيل حالة انتقلت فيها عدوى الفيروس من حيوان المنك إلى أحد العاملين فى مزرعة متخصصة فى إنتاج الفراء.

وبعد أسابيع من إجراء تجارب سريرية لاختبار دواء «أفيجان» (فافيبيرافير)، لم يؤكد هذا الدواء فاعليته فى علاج المصابين بفيروس كورونا، فى التجارب السريرية، وذلك بحسب وكالة الأنباء اليابانية «كيودو».

ومن جانبه، أعلن الرئيس البرازيلى، جايير بولسونارو، أن سلطات البلاد ستوسع استخدام عقار «كلوروكين» المضاد للملاريا فى علاج عدوى فيروس كورونا فى إطار إجراءات مكافحة الجائحة.

"جوتيريش": ملايين الأشخاص فى أفريقيا مهددون بفقر مدقع بسبب الوباء.. وعلى العالم مساعدتهم

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن ملايين الأشخاص فى أفريقيا مهددون بفقر مدقع، بسبب وباء كورونا، داعياً إلى «تضامن دولى» متزايد مع هذه القارة، كما دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، المجتمع الدولى لتقديم المساعدة لدول أفريقيا فى مكافحة تداعيات وباء كورونا.