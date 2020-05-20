تعافي 6 حالات من كورونا بحجر قها وارتفاع حالات الشفاء إلى 221 حالة  

أعلنت مستشفى قها المركزي للحجر الصحي لمرض فيروس كورونا تعافي 6 حالات وخروجهم من الحجر ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 221 شخصا.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 221 شخصا، اليوم، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق.

وأكدت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاتة أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.