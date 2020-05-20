فراج: وزارة الصحة سبب إصابتي بـ كورونا.. لا يتبعون إجراءات التباعد

وجهت النائبة شيرين فراج، الشكر لكل من وقف بجانبها ودعمها عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت فراج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "تلقيت رعاية جيدة وأتوجه بالشكر للأطقم الطبية.. أنقذوا حياتي.. الموضوع صعب جداً.. مريت بتجربة قاسية جداً.. حب الناس لي دعمني".

وحكت فراج كواليس إصابتها، مشيرة إلى أنها بمجرد شعورها بارتفاع حرارة جسدها توجهت للإجراءات الوقائية والطبية، وأجري لها مسحة تبين عقبها أنها إيجابية وخضعت للعلاج.

وكشفت أن أبنائها الاثنين أصيبوا: "أنا نقلت لهم المرض، وأنا أتعجب من سرعة انتشاره، وعلى الجميع اتباع الإجراءات الطبية والتباعد الاجتماعي بكل حسم وحزم، كون الأمر ليس بالهين كما يعتقد البعض".

وأشارت إلى أنها شفيت وأبنائها من الفيروس وخرجوا من مستشفى العزل، ولكنهم مازالوا يتلقون العلاج اللازم.

وعن أسباب إصابتها، قالت فراج إنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية، ولكن أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مع قيادات وزارة الصحة.

وتابعت: "أنا الأغلب جاني العدوى من اجتماع قيادات وزارة الصحة كلهم موجودين.. للأسف قيادات وزارة الصحة لم يتبعوا الإجراءات الطبية، وبالتأكيد تم نقل العدوى لي خلال الاجتماع"، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي شاركت فيه كان مقررا له قاعة كبرى، ولكن تم نقل الاجتماع منها إلى قاعة أصغر لم يتم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي بها، وتابعت: "شخص أنا أعلم أنه ومكتبه مصاب كان في الاجتماع".