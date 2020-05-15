القصة الكاملة لإصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا

يجري مجلس النواب متابعة يومية، لحالة النائبة الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا، وتخضع حاليا للعزل الصحي داخل مستشفى قصر العيني بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

كشفت مصادر، اليوم، أن أبناء النائبة شيرين فراج "شاب وفتاة" خضعا للعزل الصحي بعد ثبوت إيجابية التحاليل وإصابتهما بفيروس كورونا نتيجة لمخالطة والدتهما، بينما لم تظهر أي أعراض على زوج النائبة، مشيرة إلى أنه بتتبع إصابة النائبة شيرين فراج بالفيروس، تبين أنها خالطت حارس العقار الخاص بها والذي أصيب به وظهرت عليه جميع الأعراض.

سجلت النائبة شرين فراج، أول حالة عضو مجلس النواب، وعضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أول حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ 3 أيام، وحجزت في مستشفى العزل بقصر العيني الفرنساوي في الحجر الصحي لتلقي العلاج، وذلك بعدما أثبتت التحليلات إيجابية فحص العينة حيث أجريت لها كل التحاليل، وذلك بعد ظهور الأعراض عليها خلال الأيام الماضية.

بعد إقامة "شيرين"، في العزل صرحت بأنها ستبدأ رحلة العلاج من فيروس "كوفيد-19"، مؤكدة أنها كانت حريصة على قواعد التباعد الاجتماعي لأقصى درجة، ولم تعلم كيف انتقلت لها عدوى الفيروس.

وفي اليوم التالي لإصابة النائبة شيرين، قرر مجلس النواب منح إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومين، للعاملين به، لحين الانتهاء من تطهير وتعقيم مباني البرلمان والقاعات، فضلا عن التنبيه على كل من خالط النائبة شيرين فراج، بالحجر المنزل الذاتي لمدة 14 يوما، والتواصل مع القطاع الطبي حال ظهور أي أعراض.

وأكد مجلس النواب أنّه فور ثبوت إصابة النائبة بالفيروس المستجد، تواصل مع قطاع الطب الوقائي في وزراة الصحة، الذي حضر إلى المجلس وعاين أماكن وجود النائبة الأسبوع الماضي، في القاعة الرئيسية وقاعة الاجتماعات، كما راجع إجراءات الوقاية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة.

كذلك طالب مسؤولو الطب الوقائي، بكفاية إجراءات المجلس لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات، كما طالب كل من خالطة النائب بشكل مستمر وعن قرب، بالحجر المنزلي الذاتي لمدة 14 يوما، دون الحاجة لأخذ مسحة منه، وحال ظهور أي أعراض عليه تؤخذ منه المسحة اللازمة لإجراء التحاليل المطلوبة.