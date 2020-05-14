عاجل.. مصادر: حالة النائبة شيرين فراج غير مستقرة ونقلت كورونا لأبنائها

يتابع مجلس النواب على مدار الساعة الحالة الصحية للنائبة الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، حيث تخضع للعزل الصحي داخل مستشفى قصر العيني بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

قالت مصادر برلمانية، لـ"الوطن"، إن النائبة شيرين فراج تخضع لبروتوكول العلاج المتبع من وزارة الصحة، مشيرة إلى أن حالتها غير مستقرة.

وأضافت المصادر أن أبناء النائبة شيرين فراج "شاب وفتاة" خضعا للعزل الصحي بعد ثبوت إيجابية التحاليل وإصابتهما بفيروس كورونا نتيجة لمخالطة والدتهما، بينما لم تظهر أي أعراض على زوج النائبة، مشيرة إلى أنه بتتبع إصابة النائبة شيرين فراج بالفيروس، تبين أنها خالطت حارس العقار الخاص بها والذي أصيب به وظهرت عليه جميع الأعراض.

وفي السياق ذاته، كلف الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، الأمانة العامة بالمجلس بمتابعة حالة النائبة المصابة على مدار الساعة؛ للاطمئنان على حالتها الصحية، ويتواصل المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس بالتواصل مع فراج والطاقم الطبي المتابع لحالتها؛ للاطمىنان على استقرار حالتها الصحية.

كانت النائبة شيرين فراج خضعت للعزل الصحى بمستشفى قصر العيني، الثلاثاء الماضي، بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا، وقالت لـ"الوطن": "ادعو لأبنائي لأني خايفة عليهم من الإصابة بالفيروس اللعين نتيجة مخالطتهم لي".