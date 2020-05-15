عاجل.. النائبة شيرين فراج من مستشفى العزل: أنا وأبنائي بخير

تواصلت "الوطن"مع النائبة الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، للاطمئنان على حالتها الصحية، اليوم، على خلفية خضوعها للعزل الصحي بمستشفى قصر العيني بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت فراج، عبر رسالة نصية عن طريق "واتساب": "أنا وأبنائي بخير الحمد".

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب تواصله اليومي مع النائبة الدكتورة شيرين فراج؛ للاطمئنان على صحتها، مؤكدا: "النائبة تستجيب لبروتوكول العلاج، ونتمنى لها الشفاء القريب والعودة للبرلمان، وحالتها باتت مستقرة".

كان الطب الوقائي بوزارة الصحة أخطر الأمانة العامة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بإصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب بفيروس كورونا وخضوعها للعزل الصحي بمستشفى قصر العيني، كما يخضع أبناؤها للعزل بالمستشفى نفسه.