تشكيل لجنة علمية لتقييم حالات الاشتباه في كورونا بالأقصر

شكلت مديرية الصحة بالأقصر، لجنة علمية تضم استشاريين من تخصصات الحميات والصدر والرعاية المركزة والطوارئ وتخصصات أخرى، وذلك للنظر في التنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المعتمد من الوزارة.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن اللجنة تتولى أيضا تقييم حالات الاشتباه بمستشفى حميات الأقصر، واعتماد بروتوكول حالات الدخول وحالات الرعاية المركزة مع وضع ضوابط تشخيص الحالات من حيث الفحوصات وعمل مسحة للتحليل، كما تتولى اللجنة تنسيق حالات الإحالة لنزل الشباب ومستشفيات العزل.

وأكد "عبد الجواد" أن ذلك القرار سيعمل على تخفيف الضغوط على المستشفيات وإضفاء نوع من التنظيم ينعكس على توفير سبل الراحة للمرضى والمواطنين.