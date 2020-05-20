رئيس اتصالات البرلمان : 47 إصابة جديدة بكورونا في القليوبية

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، تسجيل محافظة القليوبية 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم .

وقال النائب في بيان على صفحته الرسمية علي الفيس بوك، إن خريطة الإصابات كالتالي، 10 إصابات بمركز بنها لموظف وربة منزل من قرية ورورة و4 مواطنين من كفرسعد والشموت ودجوي ودملو، وحالة لربة منزل بكفرمناقر أول بنها، وممرضة من منطقة المنشية، وربة منزل بقرية بطا، وعامل بقرية منية السباع.

وأضاف أن مركز طوخ سجل 8 حالات، لـ 3 مواطنين من كفرالعمار وجزيرة الأحرار والعمار الكبرى، وربة منزل من الدير، وحالة من المنزلة وحالة لمواطن عزبة الخواجات، وربة منزل بلتان وربة منزل من أجهور الكبرى، ولفت البيان أن الخصوص سجلت 7 حالات لربة منزل وموظف وسيدة 34 سنة، وعامل 48 سنة، وربة منزل 32 سنة، وموظف 46 سنة، وربة منزل 29 سنة.

وأوضح أن شبين القناطر سجلت 4 حالات، منها صاحب محل 59 سنة، وربة منزل 39 سنة، وعامل زراعي 34 سنة، وسيدة بكفر الدير. وأشار إلى أن قليوب سجلت 6 حالات لموظف بالمعاش 62 سنة من طنان، وسائق 34 سنة، وموظف 46 سنة، من ميت نما، وربة منزل 51 سنة، وممرضة 44 سنة من قليوب، وموظف بالمعاش 77سنة من منطي.

وأضاف أن الخانكة سجلت 4 حالات لعامل 27 سنة من المنايل، وربة منزل 29 سنة من أبوزعبل وموظف 52 سنة من القلج، وسيدة 62 سنة من الخانكة. وأشار البيان إلى أن العبور سجلت حالتين لموظف 36سنة وعامل 48 سنة من إسكان الشباب، فيما سجلت القناطر حالتين لربة منزل 59 سنة بأجهور الصغرى، وموظف 51 سنة من القناطر.

وأوضح أن شبرا سجلت حالات لموظفة بمستشفي بهتيم 49 سنة، وأمين مخرن57 سنة، مقيم بهتيم، وربة منزل 38 سنة، من عزبة رستم، وموظف 36سنة، بداير الناحية من بهتيم، وعامل 45 سنة، من منشية عبدالنعم رياض، وموظف بالمعاش 63 سنة من مدينة السعادة. وأكد بدوي أن الأمر يستلزم الأن اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم الاختلاط والبعد تماما عن التجمعات حفاظا على الجميع .