محلل اقتصادي: العالم سيسعى لامتلاك الذهب والدولار بدلا من النفط

قال إبراهيم القاضي، المحلل الاقتصادي، إن الطلبات العالمية من النفط على مستوى العالم، تراجعت لما هو دون الـ40%، وذلك على خفلية أزمة كورونا، التي تعاني منها عدد كبير من دول العالم، وهناك احتمالات تشير نحو انخفاض سعر البترول مرة أخرى، بعد 3 أشهر، بعدما بدأت، اليوم، العقود الجديدة للنفط حول العالم.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك الكثير من العاملين بقطاع النفط، انتابهم القلق من انخفاض سعر برميل البترول لما هو دون الـ20 دولار، بينما جاءت العروض الجديدة له حاليا، لسعر 32 دولار.

وأوضح أن أسباب زيادة سعر النفط مرة أخرى، هو الافتتاح الجزئي ببعض دول العالم، وتراجع إنتاج النفط الأمريكي الفترة الماضية، بخلاف طلب الصين لـ230 مليون برميل بترول خلال الثلاث أشهر المقبلة.

وأكد أن الحروب الجديدة، لن تكون بسبب النفط أو البترول كما كان الحال سابقا، ولكن سيبحث الجميع عن الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار.

وأشار إلى أن العلاقة القائمة بين أمريكا والصين، تعد توجهة لمنطقة الحرب، حيث تبحث دول العالم مستقبليا، على تقنية الـ5G، التي ستسمح لمن يمتلكها امتلاك العالم كله، وهو الصراع القادم بين الصين وأمريكا، سيكون علي تقنية الـ5G.