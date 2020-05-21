جامعة الأقصر تشكل لجنة لمتابعة تطبيق احترازات كورونا خلال الامتحانات

قررت لجنة الأزمات والكوارث بجامعة الأقصر، تشكيل لجنة عليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الاختبارات والكنترولات في كليات الجامعة المختلفة، وذلك في أثناء اجتماعها لمناقشة استعدادت عقد امتحانات الفرق النهائية لطلاب الجامعة.

وجاء تشكيل اللجنة كالتالي:- الدكتور محمد شحات بدوي وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب (رئيساً) - أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم كلية طب الأقصر (عضواً) - أعضاء المراقبة الطبية بالجامعة (عضوا) - الدكتور محمود النوبي وكيل كلية الألسن لتنمية البيئة وخدمة المجتمع (عضوا) – الدكتور عماد علي أحمد أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات (عضوا) – الدكتور مايكل مجدي ذكي وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث (عضوا) - الدكتور سلامة حامد علي حسن مدرس بكلية الأثار (عضوا) – الدكتور أحمد حمدي عبدالحارس أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة (عضوا).

وتم التأكيد على هذه اللجنة تطبيق خطة جامعة الأقصر في إدارة اختبارات السنوات النهائية من حيث الإجراءات الاحترازية والتعقيم.