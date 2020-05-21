الطقس اليوم الخميس 21-5-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلا يكون مائل للبرودة، على القاهرة والوجة البحري، والسواحل الشمالية، فيما يسود طقس لطيف على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .

الطقس في الأردن

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، أن تبقى الأجواء حارة وجافة في المرتفعات الجبلية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، ما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الرياض والشرقية.