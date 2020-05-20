الطقس اليوم الأربعاء 20-5-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة نهارا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة، مائل للحرارة ليلا، على شمال وجنوب الصعيد.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن هناك توقع بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبا) على فترات منقطعة من اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم والشرقية.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، فيما يسود ليلا طقس دافئ والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.