الملابس القطنية والخضروات والسوائل أسلحة ضد الطقس الحار

ارتفاع مستمر في درجات الحرارة يصل في بعض المناطق إلى 45 درجة مئوية، تشهدها الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وتوضح الدكتورة مايسة شوقي رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة ونائب وزير الصحة سابقًا، بعض النصائح والإرشادات التي يجب على المواطنين اتباعها خلال تلك الفترة لحمايتهم من أضرار ارتفاع الحرارة مع الصيام.

تشير "مايسة" إلى أنه في ضوء الموجه شديدة الحرارة التي تجتاح البلاد خلال الفترة الحالية، والتي ستبلغ فيها درجات الحرارة مابين 42 إلى 45 درجة مئوية، من الضروري على المواطنين اتباع الإرشادات الصحية التي تحميهم من أضرار ارتفاع حرارة الجو، لاسيما في شهر رمضان الكريم، والذي تمتد فيه ساعات الصيام إلى نحو 16 ساعة، منها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة إلا للضرورة، ويراعى ارتداء الملابس القطنية ذات اللون الفاتح "الأبيض" والابتعاد عن الألوان الجاذبة للحرارة أمثال الأسود والكحلي وذلك داخل المنزل وخارجه، مع أهمية ارتداء قبعة خفيفة أو استعمال شمسية فاتحة اللون، وارتداء نظارة شمس لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية، واستعمال كريم مرطب لحماية الجلد من الجفاف.

أما عن إرشادات التغذية السليمة في ظل الموجة الحارة والصيام، فتنصح نائب وزير الصحة سابقًا، بتناول العصائر الفاترة والماء والشوربة مع بدء الإفطار بما لا يتجاوز كوبين ثم استئناف تناول وجبة الإفطار بعد ربع ساعة، "لأننا يجب أن نقسم تناولنا الطعام بعد الإفطار إلى ثلاث وجبات على الأقل".

وتؤكد أن الأطعمة التي تساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء لفترة طويلة وبالتالي تمنع العطش تتمثل في الخضراوات الورقية مثل الخس والجرجير والبنجر والسلطة الخضراء بشكل عام، وتشمل وجبة السحور علي كمية جيدة منها، وإنه من الأفضل تأخير السحور إلى ما قبل آذان الفجر.

وتوضح أن على الجميع الالتزام بتناول قدر كافي من السوائل يتراوح ما بين 2 إلى 3 لتر يوميًا، لأنه أمر بالغ الأهمية وتحديدًا أثناء الموجة الحارة، مضيفة: "قد تكون السوائل مشروبات عشبية دافئة مثل الينسون والكركدية والشاي الأخضر، وأوضحت أنه بالنسبة لفئة العمال في المصانع والمزارعين، من الأفضل أن يُقسم وقت الراحة إلى فترتين، مع أهمية الإكثار من تناول الماء وإمكانية إضافة ملح الطعام للماء مع وجبة الإفطار وذلك لتعويض فاقد الصوديم في العرق على مدار اليوم.