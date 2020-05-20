الأقصر تزيل 11 حالة تعدي على أملاك الدولة بالقرنة

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، من إزالة 11 حالة تعدي بالبناء بدون ترخيص على أراضي زراعية بإجمالي 20 قيراطاً بقرى الأقالتة والضبعية والبعيرات.

وفى سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، جنوب شرق المحافظة حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة حالة قد صدر لها قرار بالإزالة للتعدي على أراضي أملاك الدولة والشارع العام بمساحة 5 متر طولي أسوار بالطوب الأبيض و5 حالات إزالة في المهد، بمساحة 2009 متر مربع عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأحمر بمدينة الطود.