11 نصيحة لارتداء الكمامة الطبية بطريقة آمنة

مع اقتراب تعميم ارتداء الكمامات الطبية في مناطق الخدمات ووسائل المواصلات وفقًا لمجلس الوزراء، تفاديًا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، توجد العديد من الإرشادات يجب اتباعها عند ارتداء الكمامات، وأخطاء شائعة يجب منعها حفاظًا على سلامتنا وسلامة من حولنا، تقدمها الدكتورة إيناس عبدالرحيم، مدرس الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كما يلي:

يجب أن تغطي الكمامة الطبية منطقة الفم والأنف كاملا. أقصى مدة لارتداء الكمامة يتراوح بين 4 إلى 6 ساعات. يُحذر من تحريك الكمامة تمامًا أو وضعها على الرقبة تفاديًا لانتقال الميكروبات الموجودة عليها. تغيير الكمامة وعدم مواصلة ارتدائها عند مخالطة مريض أو حالة مشتبه بها. استخدام الكمامة الجراحية مرة واحدة فقط، والتخلص منها فورًا. عند ارتداء الكمامة يجب أن تكون الكسرات الموجودة بها متجهة لأسفل وليس لأعلى حتى لا تحمل داخلها الميكروبات والفيروسات. استخدام الكمامة القماش يقتصر على فرد واحد فقط، ولا يجوز استخدامها لأكثر من شخص. عند خلع الكمامة الجراحية يجب مسكها من "الأستيك" وإلقائها في صندوق محكم الغلق مع عدم لمس الكمامة نهائيًا. أثناء خلع الكمامة المصنوعة من القماش يجب وضعها في طبق به ماء ساخن ومنظف ومطهر لغسلها. توضع الكمامة القماش داخل كيس بلاستيكي ويتم غلقه جيدًا عند خلعها خارج المنزل. ارتداء الكمامة بحذر شديد لمرضى التنفس أو الرئة أو القلب، ويُفضل تجنبهم للمناطق المزدحمة لأنهم لن يستطيعوا تحمل الكمامة لفترة طويلة.