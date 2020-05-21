هدايا مجانية للتشجيع على ممارسة الرياضة في رمضان

بعد إغلاق الصالات والنوادى الرياضية، وتوقف الكثيرين عن ممارسة الرياضة، تحمس خالد زكى، صاحب شركة لتصنيع وبيع أجهزة وأدوات الرياضة، لتوزيع أدوات رياضية مجاناً بين أهالى حى حرفيين الزهور، بمحافظة بورسعيد، لتشجيع جيرانه على ممارسة الرياضة فى المنزل.

«أى تمرين ينفع يتعمل فى البيت ومن غير أجهزة، كفاية يبقى فيه مكان فاضى واستعداد كويس وبعض الأدوات البسيطة زى اللى بوزعها»، مبادرة تبناها «خالد» لتشجيع الناس ولا يضع شروطاً معقدة للحصول على أى أداة رياضية، يكفى أنه يستشعر اهتمامهم بالرياضة، ويقوم بمساعدتهم، ومن هذه الأدوات «المتوازى والمستقيم والعقلة وحبل المقاومة»، ويقوم بتوصيلها حتى منازلهم لتشجيعهم على العودة لممارسة الرياضة مرة أخرى: «محدش عارف اللى إحنا فيه هيخلص إمتى والمفروض نستغل الوقت الفاضى ونستثمره فى الرياضة بدل القعدة والأكل»، ومنذ بداية المبادرة قبل حوالى أسبوع، يقوم بتوزيع 10 أدوات يومياً.

بدأ اهتمام «خالد» بالرياضة منذ 3 سنوات، حينما كان يمارسها بمنزله ولا يملك ثمن الاشتراك بالجيم، حينها بدأ فى فكرة تصنيع بعض الأدوات فى المنزل، حتى أسس شركته الصغيرة المتخصصة فى صناعة وبيع الأدوات الرياضية: «بوزع فى بورسعيد وفى كل المحافظات وكل فترة بعمل مسابقة على الفيس بوك والكسبان بياخد هدية من عندى هو يختارها بنفسه، وهدفى إنى أساعد الناس اللى مش قادرة زى ما كنت فى يوم زيهم محتاج ومش قادر أشترى».