تنفيذ 17 قرار إزالة لمخالفات بناء علي الأراضي الزراعية في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة واصلت حملاتها اليوم لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بجميع مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وقال محافظ الغربية، إن الحملات أسفرت عن تنفيذ 17 قرار إزالة شملت تعديات علي أراضي زراعية بمركز طنطا ومركز كفر الزيات، ومخالفات بناء علي مساحة 1559 مترا مربعا في كل من حي أول طنطا وحي ثان طنطا وحي أول المحلة الكبرى وحي ثان المحلة الكبري ومركز قطور .

وأضاف "رحمي" أنه تم إزالة 4 حالات في المهد علي أراضي زراعية علي مساحة 1 قيراط بمراكز قطور والمحلة الكبرى وسمنود ، وإزالة 6 مخالفات بناء علي مساحة 684 مترا مربعا في حي أول طنطا ومركز زفتى والسنطة وسمنود وفطور .