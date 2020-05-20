نقيب "صيادلة الغربية" ينعى شهيدة جديدة بفيروس كورونا من أسوان

نعى الدكتور هاني دنيا نقيب أطباء الغربية، شهيدة جديدة من صفوف الصيادلة، الدكتورة الصيدلانية رحاب عبدالصبور، من أسوان، والتي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كان قد قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف مبلغ عشرين ألف جنيه لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، مشيرة إلى أن ذلك لمن يُصاب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر، ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل.

كما قرر أيضا صرف مبلغ خمسين ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يستشهد بسبب عدوى الكورونا، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر.

كما أعلنت نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، صرف 50 ألف جنيه أخرى لأسر المتوفين من أعضائهم، نظراً للجائحة التى تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، و لما يواجهه الأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية فى مكافحة كورونا.