محافظ الغربية: إزالة 933 حالة تعدٍ ومخالفة على الأراضى الزراعية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، مشيرا إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر.

وقال محافظ الغربية، إن الحملات أسفرت عن إزالة 933 حالة تعدٍ ومخالفة خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى الآن، شملت 465 تغد علي الأراضي الزراعية علي مساحة 22 فدان و 14 قيراط و 11 سهم، و 294 مخالفة بناء علي مساحة 42 ألف و 17 مترًا مربعا، وإزالة 174 تغد علي أراضي أملاك الدولة علي مساحة 8 آلاف و 577.5 مترًا مربعا.

وشدد محافظ الغربية، علي رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة مواجهة التعديات والمخالفات وتنفيذ الإزالات يوميا مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.