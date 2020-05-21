التربية الكويتية تسجل أول حالة وفاة بسبب كورونا.. محاسب مصري

سجلت وزارة التربية الكويتية، اليوم، أول حالة وفاة بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، لمحاسب مصري يعمل في قسم الرواتب بالإدارة المالية، وهو ضمن الذين باشروا أعمالهم خلال الأيام الماضية، لتصريف العاجل من الأمور والتدقيق على رواتب شهر مايو الجاري.

وكشفت مصدر مسؤول لصحيفة "القبس" الكويتية، أن المحاسب البالغ من العمر 45 سنة أصيب بالفيروس المعدي ومحاسب مصري آخر قبل أيام، إلا أن الأول انتكست حالته وانتقل إلى جوار ربه بينما الثاني مازال يتلقى العلاج حتى الآن.

جدير بالذكر أن التربية سجلت خلال الفترة الأخيرة 3 إصابات لموظفين في ديوان عام الوزارة جميعهم من الجنسية المصرية خلال عملهم ضمن تصريف العاجل من الأمور، الأولى لمهندس في إدارة نظم المعلومات، والثانية والثالثة لمحاسبين في الإدارة المالية.