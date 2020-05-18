بينهم 194 مصريا.. تسجيل 841 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 6 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند، اليوم، أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 841 حالة منها حالات مخالطة لمصابين بالفيروس، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

ومن بين الحالات التي رصدت، 232 هنديا، و194 مصريا، و162 كويتيا، و63 حالة لمقيمين من بنجلاديش، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

كان السند أوضح، أمس، أن حالات الإصابة الـ1048 السابقة تضمنت 242 حالات لمواطنين كويتيين، و242 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و238 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و53 حالة لمقيمين من الجنسية البنغالية، وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

كما رصدت 284 حالة في منطقة الفروانية الصحية، و212 حالة في منطقة حولي الصحية، و166 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، و82 حالة في منطقة العاصمة الصحية، و97 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

أما عن المناطق السكنية والتي رصد فيها أكبر عدد للإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد تم رصد 99 حالة في منطقة جليب الشيوخ، و75 حالة في منطقة حولي و64 حالة في منطقة السالمية، و 77 حالة في منطقة الفروانية، ليصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 15691 حالة.‬

وبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض "كوفيد-19" ‬في دولة الكويت 4339 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 246 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 161 حالة، وجرى تسجيل 6 حالات وفاة، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف-2، حيث كان مرض كوفيد-19 السبب الرئيسي للوفاة.

ويصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11234 حالة، وبلغ عدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية 3838، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 248314.