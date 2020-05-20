"رجع وبيتعالج"..القصة الكاملة لهروب مريض كورونا من مستشفى منشية البكري

أثار فيديو محاولة هروب أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، من مقر عزله بمستشفى منشية البكري، جدلًا واسعًا، اليوم الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قبل أن تؤكد المستشفى إعادته من جديد.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظات تسلل مريض خارج مستشفى العزل إلى الشارع، وسط مناشدات بعض المواطنين ومطالبتهم إياه بالعودة من جديد إلى المستشفى خوفًا من تسببه في نقل العدوى.

وظهر المريض وهو يسأل المواطنين المتجمعين: "اتجاه القبلة منين؟"، قبل أن يجيبوه عن اتجاهها ليقوم بالسجود فورًا قبل أن يسير بعيدًا عن المستشفى.

وحرص المواطنون الذين شهدوا عملية هروبه، على تحذير الآخرين من الاحتكاك به، حيث أوقفوا سائق ميكروباص كان متجها نحوه قائلين: "ماتركبهوش معاك دة حالة كورونا ابعد عنه".

الفيديو أثار حالة جدل واسعة فور نشره ومشاركته على مستوى واسع، إذ تباينت التعليقات بين الشفقة والشعور بالحزن من أجله، وبين آخرين طالبوا بضرورة إيقافه وإعادته للمستشفى قبل أن يتسبب في إصابة آخرين.

مستشفى منشية البكري تعلن عودة المريض الهارب

وعقب انتشار الفيديو، أعلنت مستشفى منشية البكري، نجاحها في استعادة المريض من جديد بعد هروبه، وعودته للعزل من جديد.

واعترفت الدكتورة أماني عاطف مدير مستشفى منشية البكري، بمحاولة هروب مريض مصاب بفيروس كورونا من المستشفى.

وقالت مديرة المستشفى، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم احتواء الأزمة، وأن المريض يخضع للعلاج الآن بعد إعادته للمستشفى، مخففة من وقع الحادثة "إنتم مكبرين الموضوع ليه؟".