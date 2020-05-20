عاجل.. مديرة "منشية البكري" عن هروب مريض كورونا: رجع وبيتعالج.. إنتم مكبرين الموضوع

اعترفت الدكتورة أماني عاطف مدير مستشفى منشية البكري، بمحاولة هروب مريض مصاب بفيروس كورونا من المستشفى.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا قبل قليل فيديو لهروب مريض مصاب بكورونا من مستشفى منشية البكري، ويحمد الله على هروبه، بحسب الفيديو.

وتابعت مديرة المستشفى، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم احتواء الأزمة، وأن المريض يخضع للعلاج الآن بعد إعادته للمستشفى، مخففة من وقع الحادثة "إنتم مكبرين الموضوع ليه؟".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 680 حالة وفاة.