بورسعيد تواصل حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، على استمرار قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإزالة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة وذلك في إطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لمنع التعديات على الأراضي ومعاقبة المخالفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة المعنية بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن، وذلك لاستعراض نتائج حملات إزالة التعديات.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية وشن حملات مكبرة لفرض هيبة الدولة والقانون والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.وأوضح أنه سوف يتم إزالة أشكال التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها بمنطقة الجنوب، ونظمت حملة قادها محارب هيلع رئيس حي الجنوب، وأسفرت عن تنفيذ إزالة مبانى على أرض زراعية ولاية هيئة التعمير على حرم محور 30 يونيو، عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر والأبيض على مساحة 2150 متر وذلك بحضور لجنة الإزالة بالحي ومندوب هيئة التعمير ومدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة.