محافظ كفر الشيخ يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، حملات إزالة التعديات خلال فترة حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية.

كما تابع اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية الحمراء، حيث جرى تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات منها 6 قرارات لتعديات على أراضٍ زراعية، و4 قرارات لتعديات على الصرف الزراعي".

ووجّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أي مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.