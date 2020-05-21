شيرين فراج تكشف تجربتها مع كورونا: "الحمامات" قد تنقل الفيروس

كشفت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، تجربتها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدة أنه كان دورا صعبا جدًا، وقاسي للغاية، واصفة كورونا بالمرض الغريب والعجيب، وعندما شعرت للوهلة الأولى بأعراضه الطفيفة، اتخذت كل إجراءاتها الصحية، من أجل الاطمئنان على صحتها، "كشفت على نفسي على طول عشان أعرف أموري ماشية إزاي".

وأضافت "فراج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنها تحمد الله على أنها لم تُسبب عدوى لأي شخص في مجلس النواب، كونها كانت ملتزمة بكل الإجراءات الصحية، ولكنها تم إصابتها بالمرض، بسبب مخالطتها لشخص كان حاضرًا في المجلس ولم يرتدي كمامة، "اللي مش لابس كمامة ومريض ممكن يعدي اللي لابس كمامة".

وواصلت: "كنت برتدي الكمامة وبحط كحول، العدوى لم تنتقل إلى زملائي في المجلس، سعيدة جدًا بذلك، بس في بيتي طبعا مع أسرتي، مش هلبس كمامة، عشان كده نقلت العدوى لأسرتي، الفيروس سريع الانتشار بصورة غير طبيعية، سرعة شديدة جدًا، يعني لو واحد مريض دخل حد وراه الحمام، ممكن يكون ذلك سبب في نشر العدوي، لأن المرض غريب".

وتابعت: "حصل لي ضيق في التنفس، على طول روحت عملت مسحة، وظهرت بعدها عندي درجة الحرارة مرتفعة، اتحركت في أوائل المرض ولم أتأخر، الناس اللي تنتظر على المرض وهي قاعدة في البيت، ممكن يحصل عندها مضاعفات، ويؤدي إلى التهاب رئوي ونسبة شفائها تبقى ضعيفة".