والد الشهيد "هرم": مش هيجيلي قلب أشوف حلقة الاستشهاد في "الاختيار"

اختتم مسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، حلقة اليوم بمشهد بدء الهجوم على كمين مربع البرث بشمال سيناء، ومن المقرر أن تحتوي حلقة الغد على مشاهد من المعركة ومشاهد الاستشهاد لعدد من أبطال الكتيبة 103 صاعقة "رجالة منسي".

وقال والد الشهيد البطل المجند محمد محمود محسن، الشهير بـ"هرم"، من أبطال الكتيبة 103 صاعقة، ممن نالوا الشهادة في موقعة البرث 2017، الذي جسد شخصيته الفنان عصام السقا بالمسلسل، إنه يتابع المسلسل جيدا حلقة بحلقة وفخور كثيرا بابنه على الرغم من حزنه كثيرا على فراقه، إلا أن فخره به لا يوصف.

وأضاف والد الشهيد هرم، في تصريح خاص لـ"الوطن": "أنا حزين حزن الدنيا عليه، لكنه في منزلة أحسن من اللي إحنا فيها، وده كرم من ربنا وراضيين بقضاء الله وقدره"، مؤكدا على أنه لن يستطيع مشاهدة حلقة الغد من المسلسل ومتابعة لحظات الاستشهاد.

وتابع والد الشهيد هرم: "مش هقدر أتفرج والله.. لسة النجم عصام السقا اللي عامل دور هرم مكلمني وقالي علشان خاطري متتفرجش على حلقة بكرة.. وأنا مش هيجيلي قلب أشوف".

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.