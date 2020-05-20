الحلقة 27 من الاختيار.. بدء ملحمة البرث

بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل الاختيار، باتصالات بين أنصار الجماعة الإرهابية، بعد حالة التخبط بينهم، بسبب ما كبدهم منسي من خسائر.

ذكريات بين جنود الكتيبة وأصدقائهم الذين فقدوهم، من كان يستعد لخطبته، ومنهم من يستعد لاستقبال مولوده، وخلال الحديث، أعاد منسي وصيته على الجنود "الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن أتدفن بهدومي".

منذ السادس من يوليو 2017، يستعد الإرهابيون لعمليتهم الإرهابية في منطقة البرث.

انتهى رجال الكتيبة من أداء صلاة الفجر، وانتهت الحلقة ببدء ملحمة البرث، التي استشهد بها منسي، فجر السابع من يوليو 2017.