مخرج الاختيار لأهالي شهداء "البرث": "رجاء متتفرجوش على حلقة بكرة"

وجه بيتر ميمي، مُخرج مسلسل "الاختيار"، الذي يّلعب بطولته الفنان أمير كراره، ويسرد قصة حياة الشهيد أحمد منسي، ويُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، على شاشة "أون"، رسالة إلى المشاهدين، وذلك خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "ميمي"، في رسالته: "اللي يعرف حد من أهالي شهداء حادث البرث، يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة 28)، انا بعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، أنا حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة اللى حصل".

وتابع: "بس فى نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف أنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم، لآخر نفس، تحية لمنسى ورجالة منسى وأهلهم اللى استحملوا فراقهم أو إصابتهم".