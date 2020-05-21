لجنة مكافحة كورونا: الفيروس بدأ في التحور.. وينتشر بشكل أسرع

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن فيروس كورونا قد بدأ في التحور ما أدى إلى سرعة انتشاره بمعدلات أكبر مما سبق.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفيروس في أول ظهوره كان يؤدى إلى إصابة شخصين من شخص واحد، وحاليا بات يصيب من 5 لـ 6 أشخاص من شخص واحد، موضحا أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن عدد الإصابات أمس، يعد أكبر عدد في الإصابات منذ ظهور جائحة كورونا.

وأكد أن "الرهان على وعي المواطنين خلال الفترة المقبلة لا يجب أن يكون كما كان من قبل، وهناك الكثير من الأشخاص يقفون في طوابير لشراء كعك العيد وغيره"، مشيرا إلى أن أرقام الشفاء من فيروس كورونا في مصر باتت قياسية عما كانت موجودة من قبل، وأصبح هناك ما يقرب من 300 شخص يشفي من الفيروس يوميا.

وتابع: "خطة إضافة مستشفيات جديدة هدفها منع التكدس بالمنشآت الطبية، وتم تدريب أكثر من 300 مستشفى على التعامل مع حالات الاشتباه، وزيادة عدد الإصابات سببه خرق حظر السير المقر من قبل الحكومة المصرية، والالتزام في الشوارع الرئيسية فقط وليس في الشوارع الجانبية".

وأوضح "بعد العيد مفيش مواطن هيركب مواصلات عامة بدون ارتداء كمامة على الأنف، ولو أخذنا الإجراءات الاحترازية بصورة سليمة وقوية هنعدل تلك الأرقام هتقل، وبروتوكولات العلاج ناجحة".