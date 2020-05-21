مي عمر عن دورها بمسلسل "الفتوة": "من أكثر الشخصيات اللي حبتها"

قالت مي عمر، عن دور "ليل" بمسلسل "الفتوة"، إنها سعيده بعدم وفاة زوجها "حسن الجبالي"، والذي يلعب دوره الفنان ياسر جلال، "مبسوطة أوي إني بمثل في الدور ده، ودوري فيه تحول".

وأضافت "عمر"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها كانت تلعب في المسلسل ببداية المسلسل شخصية رومانسية، ولكن ولما قاسته من أحداث المسلسل قامت بالتحول بشكل كبير: "شخصية ليل من أكثر الشخصيات اللي حبتها في تاريخي".

موضحة أن المخرج محمد سامي، زوجها، يفهم في شغلها، بينما هي لا تفهم كل ما يقوم به في عمله: "مسلسله البرنس معمول بطريقة حلوة أوي ومكتوب حلو وأحداثه كلها تشد، وساعات باخد رأيه في حاجات أنا بعملها، وهو مبسوط بدوري السنة دي في الفتوة".