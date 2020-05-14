الحلقة 21 من مسلسل الفتوة.. ياسر جلال يعرض الزواج على مي عمر

الزواج والحب هو عنوان الحلقة 21 من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، والذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الـ12 منتصف الليل.

تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل الفتوة

بعد تنصيب ياسر جلال فتوة الجمالية بالحلقة السابقة، بدأت أحداث جديدة بظن المعلم عزمي، أحمد صلاح حسن، أن حسن الجبالي خانه من أجل الحصول على اللقب الذي يستحقه، مما جعله يرفض حبه من شقيقته ليل، مي عمر.

وبعد الحوار الذي جمع ليل وعزمي، ذهبت الأولى إلى حسن الجبالي، ليعرض عليها الزواج لكنها تأجل الأمر لحين مرور وقت كافي على وفاة والدها ووالدتها.

وخلال أحداث الحلقة، تزوج المعلم عزمي من جميلة، نجلاء بدر، فيما قررت نوار، ليلى أحمد زاهر، الابتعاد عن ابن سيد اللباد بسبب العداوة مع والدها حسن الجبالي.

وانتهت أحداث الحلقة، بمحاولة سيد اللباد، رياض الخولي، لخطف ليل، لكنه تفلت من الأمر ويعلن حسن الجبالي الزواج منها أمام الجميع.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.