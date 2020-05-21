متخصص بعلم الفيروسات: لا بد من 150 مرحلة تجريب لكل عقار لعلاج كورونا

قال الدكتور يحيى مكي، المتخصص في علم الفيروسات، إن أول نسخة لفيروس كورونا تم اكتشافها في فرنسا كانت من رجل صيني قادم من مدينة ووهان، وتم تطوير تلك النسخة جينيا في المعامل، ومن أهم خطوات القضاء على فيروس كورونا هو الحصول على الشفرة الجينية له من أجساد المصابين والمتعافين.

وأضاف "مكي"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" من فرنسا، ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وعندما ظهرت العدوى في الصين كانت هناك معلومات سمحت الحكومة الصينية بالإفصاح عنها، وبعد إصابة عدد من الدول الأوروبية بالفيروس نشر العديد من المنشورات العلمية عن الفيروس على كل المستويات.

وأكد أنه للقضاء على الفيروس تماما يجب الحصول على الجينات الخاصة به وفحصها جيدا، وتكوين لقاح يحاربه ويقضي عليه وفق الشفرات الجينيه الخاصة بالفيروس، وما يعطل اللقاح هو مراقبته على كل مراحل تكوينه، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 150 مرحلة تجريب لكل عقار يتم اكتشافه.