رئيس لجنة كورونا: ارتفاع عدد الإصابات مؤشر جيد.. ويعكس الوعي المجتمعي

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أسباب ارتفاع إصابات كورونا، في الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم"، المذاع مؤقتا خلال شهر رمضان عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الأرقام المرتفعة في عدد الإصابات مؤشر جيد: "انتشار المرض يؤكد أن هناك وعى مجتمعى شديد.. وإن الناس عندها وعى وبتروح للمستشفيات.. زيادة أعداد كورونا مؤشر جيد، يكشف أن الناس بدأت الذهاب للمستشفيات وإجراء الفحوصات".

وأكد حسني، أن وزارة الصحة لم تكن ترفض إجراء المسحات، مضيفًا: "الناس الآن اتجهت لإجراءات المسحات، ولكن للأسف الشديد، أن سرعة انتشار المرض أصبحت مختلفة".

وشدد حسني، على أن مرض كورونا تنفسي وليس "وصمة عار"، ولكن يجب اتخاذ الحذر قدر الإمكان، ومساعدة مرضى الفيروس.

وحذر حسني من أن المريض الواحد، قد يصيب 5 من المحيطين به، معتبرًا أن هذا يعتبر جرس إنذار لكل واحد يعانى من هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن المريض بالفيروس في العزل المنزلى، يتم منحه ماسكات ومنظفات خاصة من الحكومة، مشددًا على أن مريض العزل المنزلى، لا يخرج من غرفته إطلاقًا، ويمكن الدخول له من أحد أفراد الأسرة بشرط المسافه وارتداء الكمامات.

وتابع: "أطالب جيران المصاب بكورونا انهم يساعدوا بدل من التنمر".

وقال حسني: "مصر هي الدولة الوحيدة في العالم اللي بتدي العيانين العلاج وبتديهم ماسكات ومطهرات، عشان يتعالجوا في بيوتهم"، مضيفًا: "أخاطب وأراهن على ضمير المصريين وليس وعيهم في العيد.. ولو سمحت لكل واحد يعانى الأعراض، يروح يأخد مسحه، لاكتشاف المرض وحماية اللى حواليه".

وأكد حسني، أن نسب الشفاء من الفيروس وصلت لمراحل عالية في مصر، ولكن يجب التكاتف لعبور الأزمة.

وأشار حسني، إلى خطة إضافة مستشفيات جديدة يهدف لمنع أى تكدس داخل المنشآت الطبية، مشددًا على أن عدم التزام المواطنين بمواعيد حظر السير أحد أسباب زيادة الإصابات حيث إن الالتزام الأكبر من جانب المواطنين في الشوارع الرئيسية ولكن الشوارع الجانبية الحياة تسير فيها بشكل طبيعي.