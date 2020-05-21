شون الدقهلية تستقبل 179 ألف طن قمح

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن توريد 179 ألف طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة وذلك خلال 36 يوما.

وقال محافظ الدقهلية إننا نستهدف استلام 225 ألف طن، حيث أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألف و323 فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان طن. وأشار إلى أن المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الأقماح تستوعب ما يزيد عن 300 ألف طن.

وأوضح "مختار" أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع أي مشكلات طارئة فورا للتيسير على الموردين، مؤكدا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامه الجميع.

من جانبه، أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين، أنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع والشون استقبلت كميات بلغت 179125 طن، منذ بدء التوريد، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وذلك إلي 3 جهات مسوقة، فتم توريد 37.5 ألف طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و115 ألف طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، و26.5 ألف طن لصوامع البنك الزراعي المصري، مشيرا إلى أن هذه الكميات إجمالي ما تم توريده خلال 36 يوما.