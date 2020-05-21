كورونا في 48 ساعة.. انتحار ومحاولة هروب وإصابة مسؤولين وارتفاع حالات

خلال أقل من 48 ساعة، شهدت البلاد أحداث مختلفة وجديدة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي زاد من وطأته، ليسجل أعلى معدل إصابات، تصل لبعض المسئولين، وانتحار حالة وهروب أخرى من إحدى مستشفيات العزل بالقاهرة.

ارتفاع الإصابات

745 حالة، تم تسجيلها اليوم، بعدما جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها وزارة الصحة والسكان، مؤكدة وفاة 21 حالة جديدة، لتكون بذلك هي الرقم الأعلى بالإصابات، وتم تسجيل إصابات بالأمس 720 حالة، ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيا، وفقا للصحة.

هروب مريض بكورونا

وقبل ساعات من ذلك، تمكن مريض بفيروس كورونا من مستشفى منشية البكري بمصر الجديدة، بينما حاول بعض الشباب منعه وتحذير فرد أمن المستشفى عدة مرات دون جدوى قبل أن يلجأوا للشرطة، حيث سجلوا ذلك في مقاطع فيديو أثارت حالة جدل واسعة فور نشره ومشاركته على مستوى واسع، إذ تباينت التعليقات بين الشفقة والشعور بالحزن من أجله، وبين آخرين طالبوا بضرورة إيقافه وإعادته للمستشفى قبل أن يتسبب في إصابة آخرين.

وعقب انتشار الفيديو، أعلنت مستشفى منشية البكري، نجاحها في استعادة المريض من جديد بعد هروبه، وعودته للعزل من جديد، حيث اعترفت الدكتورة أماني عاطف مدير مستشفى منشية البكري، بمحاولة هروب مريض مصاب بفيروس كورونا من المستشفى.

وقالت مديرة المستشفى، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم احتواء الأزمة، وأن المريض يخضع للعلاج الآن بعد إعادته للمستشفى، مخففة من وقع الحادثة "إنتم مكبرين الموضوع ليه؟".

انتحار مريض بالفيروس

وفي مساء أمس، تم الكشف عن تخلص شاب في العقد الرابع من عمره من حياته، داخل مستشفى الصدر بالعباسية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد بأيام.

كشف تفاصيل الواقعة، مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، بقوله إن المصاب غافل الأطباء والموجودين بالمستشفى وتخلص من حياته، موضحا أنه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث إن الواقعة منذ يومين، وتم التصريح بدفن الضحية وتسليم جثمانه إلى أسرته، وأن التحريات الأولية أثبتت عدم وجود شبهة جنائية، وجارٍ فحص ملف الضحية للتأكد من إصابته بمرض نفسي قبل إصابته بمرض كورونا، وتحرر محضرا بالواقعة.

التنمر على مسعف

كما تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لأحد المسعفين، قالوا إنها ترجع إلى منطقة العباسية، وأثناء ذهابه لإحضار أحد الحالات المصابة بفيروس كورونا، اعترض طريقه 3 شباب تنمروا عليه واعتدوا عليه بالضرب.

وحسبما جاء في وصف الصور المتداولة مزق شباب البدلة الواقية للمسعف، ووصفوه بـ"كورونا" دون تدخل من أحد المارة في الشارع.

مسؤولون مصابون

كما أصيب عدة مسؤولون أيضا بفيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، منهم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بعد شعوره بأعراض مرضية بسيطة ليطلب الخضوع للفحص وتظهر نتيجته إيجابية.

كما أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اكتشافه إصابته بفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد ظهور نتائج الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص الفيروس، حيث كان اشتكى من بعض الأعراض البسيطة.