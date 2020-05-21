"الأطباء": الاعتداء على طبيب بجامعة طنطا وإصابته بجرح قطعي في الأنف

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تعرض طبيب في قسم جراحة الأوعية في مستشفيات جامعة طنطا، إلى اعتداء أثناء ممارسة عمله، وأصيب بجرح قطعي في الأنف.

وأكدت النقابة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم عمل محضر باسم المنشأة وتم إلقاء القبض على المعتدي وسط حضور ودعم من نقابة أطباء الغربية وعميد كلية الطب الدكتور أحمد غنيم.

وأشارت النقابة إلى توفير كل الدعم للزميل المعتدى عليه، وأن نقابة الغربية ستكون ممثلةً في كل من دكتور محمد موسى عضو مجلس نقابة الغربية ومحامي النقابة مع الطبيب أمام النيابة، صباح اليوم.

ويُندد مجلس نقابة أطباء مصر بكل أشكال الاعتداء على الأطقم الطبية، ونطالب المسؤولين بضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين لوقف تلك الظاهرة ، خصوصا في ذلك الوقت العصيب من تاريخ الوطن.