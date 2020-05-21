يواجهون نفايات كورونا الخطرة.. 12 معلومة عن عمال مستشفى عزل العلمين

دورهم لا يقل أهمية عن دور الأطقم الطبية، أطقم التمريض، يعملون على مدار الساعة، كخلية نحل داخل المستشفى موزعون على جميع الأقسام، عمال نظافة مستشفى عزل العلمين النموذجي، يبذلون جهود لا تتوقف، للقيام بدورهم الوطني فى الحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا "كوفيد- 19".

22 عاملا يعملون على مدار 24 ساعة فى مستشفى العلمين، 11 نهارا ومثلهم ليلا، يواجهون مخاطر عديدة، خلال قيامهم بنظافة المستشفى، أخطرها تعاملهم مع النفايات الخطرة، عن قرب وتطهيرهم لغرف مرضى كورونا، عدة مرات يوميا.

عمال عزل العلمين، جنود مجهولة تعمل فى صمت، يقدرون حجم المسؤولية، ويلتزمون ببروتوكول وزارة الصحة، لمكافحة العدوى، ويرتدون البدل الواقية، والزي الكامل خلال العمل، ولا يدخرون جهدا فى نظافة جميع الأقسام بدءً من الاستقبال والطوراىء، وحتى العنايات المركزة.

وتنشر "الوطن"، 12 معلومة حول الدور الذى يقوم به عمال النظافة، داخل مستشفى العلمين النموذجى للعزل.

- مسح أرضيات غرف المرضى وتطهيرها مرتين يوميا.

- نظافة الحمامات الخاصه بالمرضى داخل الغرف يوميا بالمطهرات.

- تفريغ سلات المخلفات الخاصه بالمرضى مرتين يوميا من داخل الغرف.

- تنظيف جميع الطرقات والسلام والمصاعد فى المستشفى كل 6 ساعات.

- تطهير إضافى بعد حركة أى مريض داخل أروقة المستشفى "وقت التسكين أو الانتقال من قسم لقسم".

- تطهير جميع أروقة المستشفى إحترازيا مرة إضافية كل 72 ساعة.

- التعامل مع النفايات من خلال مسار مخصص، ويجرى تجميعها فى غرفة خاصة بها، ويتم التعامل مع كل النفايات الخاصه بفترة العزل كنفايات خطره.

- تطهير كل سيارة إسعاف قبل دخولها للمستشفى، والمسار خلف السيارة.

- الالتزام ببروتوكول المعد من جانب مكافحة العدوى، والجودة بالمستشفى، والمعتمد على تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

- التزام جميع العاملين بارتداء الواقيات الشخصية كاملة لحماية أنفسهم.

- تجميع النفايات فى أكياس خاصة بالنفايات الخطرة، محكمة الغلق، ومدون على كل كيس القسم الخارج منه، وتاريخ وساعة خروجه.

- التخلص من النفايات الخطرة، حتى نقلها بالسيارة الخاصة بالنفايات، التى تمر على المستشفى كل 48 ساعة، "قابلة للزياده أو النقصان، طبقاً لحجم الإشغال بالمستشفى"، وتنقل للمحرقة.