اليوم.. مجلس الأطباء يعقد مؤتمرا "أون لاين" بخصوص خطة مكافحة كورونا

يعقد مجلس النقابة العامة للأطباء، مؤتمر صحفي أون لاين بث مباشر على صفحة النقابة، على فيس بوك اليوم، الساعة 12 ظهرا، بدار الحكمة.

وأكدت النقابة، أن المؤتمر يهدف لتوضيح رؤية النقابة بخصوص خطة مكافحة كورونا، وسبل توفير الحماية للأطباء، وكذلك أزمة أطباء التكليف.

وكان مجلس اتحاد المهن الطبية، طالب بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية، لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، وتوفير الرعاية الطبية لهم، حتى يتماثلوا للشفاء، ويتسنى لهم العودة إلى عملهم، والقيام بدروهم الذي يقومون به.

كما طالب المجلس، بسرعة عمل التحاليل الـ(PCR) والمسحات للأطقم الطبية الموجودة في خطوط المواجهة، وذلك بصفة دورية للاكتشاف المبكر لأي إصابة والعمل على علاجها، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة، تزايد عدد الإصابات في الأطقم الطبية، ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم، ما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات، بين أعضاء الفريق الطبي.

كما وصفت نقابة الأطباء، بيان وزارة الصحة الأخير، بشأن تكليف أطباء دفعة، 2020 بالغموض، وتطلب عقد لقاء عاجل لحل الأزمة.

وخاطبت نقابة الأطباء وزارة الصحة، لإفادتها ببعض التفاصيل حتى يتسنى لها دراسته، وتساءلت النقابة "هل القرار يعني أنه سيتم تكليف من يرغب طبقا للنظام الجديد فورا مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين ثم يحق له الالتحاق بالنظام الجديد نفسه بعد سنه أم أنه سيتم تطبيق النظامين في نفس الوقت والنظام القديم يجمع تفاصيلهم؟".

وعبرت النقابة عن ترحيبها بعقد لقاء عاجل، يضم مسؤولى وزارة الصحة مع ممثلين عن النقابة، وشباب الأطباء لسرعة حل المشكلة.