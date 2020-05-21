اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بـ"اليوم العربي لكفاءة الطاقة"

تحتفل جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال كفاءة الطاقة، باليوم العربي لكفاءة الطاقة، الذي يوافق21 مايو من كل عام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتنظم الجامعة على هامش الاحتفالية، مسابقة تخصص لأحد الموضوعات في هذا الإطار، وذلك انطلاقا من أن تحسين كفاءة الطاقة، هى الحل الأمثل من حيث المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لمجابهة التنامي المتزايد، للطلب على الطاقة بشكل عام، والطاقة الكهربائية بشكل خاص.

وقالت الجامعة العربية في بيان، أمس الأربعاء، أن اليوم العربي لكفاءة الطاقة يمثل في دورته الثامنة حدثا يهدف الى التعريف بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي وبناء شراكات وجسور من التعاون في المنطقة العربية مع استعراض لآخر التطورات على المستوى التقني والعلمي في مجال كفاءة الطاقة، كما انه سوف يتضمن مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة حول "افضل مشروع مبتكر يستخدم التقنيات الذكية لخدمة كفاءة الطاقة".

وأشارت الجامعة، الى انه في هذا اليوم يتم تسليط الضوء على أهمية كفاءة الطاقة واستعراض قصص النجاح المختلفة لكفاءة الطاقة في جميع المجالات،فإجراءات كفاءة الطاقة تعتبر من افضل الطرق لتوفير الطاقة وبالتالي تقليل الاستثمارات اللازمة لتأمين احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ومساعدة الدول العربية للحد من اعتمادها على واردات الطاقة او على البلدان المستوردة للطاقة او زيادة الصادرات للبلدان المصدرة للطاقة من ناحية اخرى وخاصة مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية الحالية المصاحبة لجائحة كوفيد-19 والتي اثرت على كل دول العالم اقتصاديا وماليا بشكل سلبي للغايةومما ينذر بأزمة اقتصادية عالمية حادة.

ودعا الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية،الدول العربية لاقامة فاعليات وبرامج وأنشطة تعزز من كفاءة الطاقة على المستوى القطري .