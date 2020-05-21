النقد الدولي يوافق على برنامج جديد للأردن بقيمة 396 مليون دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، على تقديم تمويل فوري منخفض الفائدة للأردن بقيمة 396 مليون دولار ضمن إطار أداة التمويل السريع، وذلك لتلبية الاحتياجات الفورية لميزان المدفوعات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الصندوق في بيان، إنه سيتم توجيه هذا التمويل لتلبية الاحتياجات الفورية للصحة، إضافة إلى دعم الفئات المتضررة من الجائحة وتقليل تأثيرها على الأردن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أمس الأربعاء، تسجيل 23 حالة إصابة بكورونا المستجد في المملكة ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 672 إصابة.

وأشار جابر، خلال إيجاز صحفي حول كورونا، إلى إجراء 4133 فحصا مخبري لهذا اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأوضح وزير الصحة الأردني، أن أربع محافظات مختلفة سجلت فيها إصابات اليوم، ويتم تتبع الإصابات في هذه المحافظات، مشيرا إلى أن التزاور سيزيد خلال عطلة عيد الفطر السعيد "وهذا سيشكل خطرا وبائيا كبيرا لربما ينقلنا لمرحلة لا نرغبها".و

وأضاف جابر: "أعلم أن العيد فرحة لكن لا نريد تحويل فرحتنا لحزن ويجب أن نصبر معا"، مؤكدا أنه نسب لرئيس الوزراء بعمل إغلاق كامل وفرض حظر تجول شامل لمدة ثلاثة أيام.