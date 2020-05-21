بسمة وهبة تبكي على الهواء بعد سماع قصة دفن واستشهاد منسي من صديقه

بكت الإعلامية بسمة وهبة، على الهواء، وذلك خلال سماعها قصة استشهاد ودفن الشهيد البطل أحمد منسى، من صديقه، المحامي رأفت بلط، وذلك خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز".

وتحدث صديق منسي، "وإحنا بندفنه، إيده لم تنزلق وتحركت بشكل كامل، وحضنت والده، الراجل بتاع المدفن إنهار وسقط على الأرض من المشهد، وفي تلك اللحظة، قلت منسى صاحي، منسي قصة تانية خالص".

وقالت الإعلامية بسمة وهبة: "تمنيت أن أجد في حياتى صداقة مثله، في ظل شهادة الشهود، نفسى إنى أروح سيناء وأطلع الجبهة، إيه حلاوة وجمال الاستشهاد".