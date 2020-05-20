"لما ترجعوا هتلاقوا كارثة".. بسمة وهبة تحذر المسافرين للساحل في العيد

أبدت الإعلامية بسمة وهبة استياءها من التعامل المستهتر من قبل البعض مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ضد فيروس كورونا.

وأضافت بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة إكسترا نيوز: "أنا تعبت، كورونا لا تفرق بين المناصب والشخصيات، كورونا لا علاقة لها بالقرابة والصداقة، أنا تعبت من التنبيه بمخاطر كورونا كل يوم وناس كتير لا بتسمع ولا بتشوف ولا مهتمة".

وواصلت: "ناس بتجهز من الآن للذهاب إلى الجونة والساحل والمصايف وتتفق على العزومات واللقاءات، ناسيين كورونا ومش فاكرين غير العيد، افتكروا لما ترجعوا أنه هيكون فيه كارثة".